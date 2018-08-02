Тест: Каким словом можно описать ваше счастье?

Счастье для каждого человека может означать разное. Одни мечтают о богатстве, другие — о здоровье, третьи — о путешествиях, а кому-то для счастья нужна семья. Одно верно для всех: нужно ценить даже маленькие радости и быть за них благодарным, ведь жизнь состоит из мелочей. Пройдите наш тест, чтобы узнать, каким словом можно описать ваше счастье.

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