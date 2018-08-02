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Тест: Каким словом можно описать ваше счастье?

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  • 28 февраля 2019, 13:29
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Счастье для каждого человека может означать разное. Одни мечтают о богатстве, другие — о здоровье, третьи — о путешествиях, а кому-то для счастья нужна семья. Одно верно для всех: нужно ценить даже маленькие радости и быть за них благодарным, ведь жизнь состоит из мелочей. Пройдите наш тест, чтобы узнать, каким словом можно описать ваше счастье.

Поделитесь результатом в комментариях, а тестом — с вашими друзьями.

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Комментарии (1)

  • Small 89db802ab4
    Sergey Nikochсегодня, 13:36

    -:) То есть в тексте всё правильно, но несколько далеко от существа вопроса... А проблема здесь в анекдоте, что " его детство было настолько бедным, что родись он девочкой, мог остаться совсем без игрушек... " Вовлечение в онанизм и увлечение им, приводит к затормаживанию процессов формирования мужского населения, в дальнейшем это может плавно перетечь в зоофилию и гомосексуализм. Всё вышеуказанное активно исподволь продвигается в массы, потому что переводит мужчину в заведомо виновного и управляемого, кстати, женитьба и наличие детей не снимает вышеуказанные проблемы, а перекладывает их на женщин и семью.... И начинается ... " А мой говорил сходить к Дуне...." или " ей хватает ", или " да, занимаюсь, но мои двое детей такие хорошие -:) ( это в 2 часа ночи с какой-то левой мадам, которая при всех своих желаниях и согласиях осталась при бубновом интересе ( обломилась с ним ))
    Женской маструбации это не касается, как не любят кивать в их сторону и " уравнивать " Природа защитила психику и здоровье женщин предполагаемым и наличествующим материнством, поэтому они могут хоть на голове стоять..., а вот мужчины... зачастую отказываются выходить из гомосексуализма, причём стоически, а за онанизм чуть ли не грудью на амбразуру кидаются. И ... Раскольников из Достоевского с ярко выраженной клинической картиной этого психического заболевания....
    -:) Очень развито в рядах милиции и вообще .... ( ссылка ) -->> clck.ru/FH3UX

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