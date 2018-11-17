На какие продукты взлетят цены в РФ в 2019 году

По данным экспертов, в 2019 году в России могут вырасти цены на некоторые продукты питания, пишет «Российская газета».

Согласно анализу специалистов аудиторской компании «ФинЭкспертиза», если в прошлом году за счет роста стоимости энергоносителей, аренды, кормов и удобрений подорожали куриные яйца, мясо и сахар, то в 2019 году могут подняться цены на молоко, гречку и хлеб.

По данным аналитиков, сейчас в стоимость литра пастеризованного молока заложена прибыль производителя 3,4%, в то время как в среднем в пищевой промышленности производитель получает около 8% прибыли.

Для производства молока требуются корма, подорожавшие в прошлом году на 36%, и электроэнергия, цена на которую выросла на 30%, напоминает ФАН.

Соответственно, все это, по мнению экспертов, приведет к росту цен и на молоко.

Аналитики также считают, что в этом году вырастут цены на гречку и хлебобулочные изделия.

В прошлом году были резко сокращены посевы гречихи, в результате ее валовый сбор упал почти на 40%. Вместе с ростом цен на удобрения это приведет к очередному скачку цен на данный продукт.

Грядущее подорожание хлеба аналитики объясняют повышением цен на пшеницу на 54% и рожь на 30% в прошлом году, отмечает издание.

Ранее замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов назвал рост цен на продукты неприятным для потребителей, но полезным для производителей явлением.