СМИ: из Центробанка Венесуэлы вывезли золото

Из хранилищ Центрального банка Венесуэлы было вывезено как минимум восемь тонн золота, сообщает Reuters, ссылаясь на оппозиционного законодателя Анхеля Альварадо и источники в правительстве страны.

По данным собеседников агентства, золотые слитки погрузили в автомобили на прошлой неделе между средой и пятницей, когда в банке отсутствовала охрана.

Альварадо убежден, что это золото собираются незаконно продать за границей.

Агентство отмечает, что Венесуэла уже продала 15 тонн золота Объединенным Арабским Эмиратам.

Ранее сообщалось, что Великобритания отказалась выдавать Венесуэле ее золото, которое хранилось в Банке Англии.

На прошлой неделе правительство Николаса Мадуро поручило руководителям около 50 компаний, торгующих товарами широкого потребления, открыть банковские счета в России, Турции, Китае и Индии.