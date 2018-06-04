Украина и Россия сумели договориться о ловле рыбы в Азовском море

Представители Федерального агентства по рыболовству России и Государственного агентства рыбного хозяйства Украины подписали протокол о разделении квот вылова рыбы в Азовском море. Соглашение достигнуто на фоне кризиса, связанного с разногласиями двух стран относительно правил прохождения Керченского пролива.

«После длительных консультаций с соответствующими органами исполнительной власти, было решено направить Протокол подписи российской стороне по дипломатическим каналам для того, чтобы украинские рыбаки смогли и в дальнейшем осуществлять вылов водных биоресурсов в Азовском море в рамках правового поля», — прокомментировал подписание протокола председатель Госрыбагентства Украины Ярослав Белов.



Украинские чиновники представили этот шаг как вынужденный, отметив что отсутствие протокола предоставит силовым структурам РФ возможность «усилить давление на украинских рыбаков и обеспечит российскую сторону правомерными основаниями для задержания рыболовных судов Украины в Азовском море».

«Таким образом РФ может получить дополнительный рычаг для обострения социальной напряженности в важном для Украины регионе, где рыболовство является одним из основных видов деятельности. Также это даст Российской Федерации основания утверждать, что Украина не выполняет взятых на себя обязательств по международным договорам», — добавили в агентства рыбного хозяйства Украины.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива бойцами ФСБ за нарушение российской границы были задержаны три корабля ВМС Украины. Членам экипажей задержанных украинских кораблей грозит уголовное наказание за незаконное пересечение государственной границы России. Вины украинцы не признают, они объявили себя военнопленными.

Ситуация в Черном и Азовском морях остается напряженной. 21 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовящейся Киевом и НАТО провокации в Керченском проливе. По словам Лаврова, «они готовят очередной прорыв с нарушением правил прохождения этой сложной акватории без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцманов».