Оскорбляла школьников: подробности массовой драки московских третьеклассниц

Конфликт между ученицами третьего класса московской гимназии № 67 мог произойти из-за вызывающего поведения одной из школьниц. По сведениям «Московского комсомольца», 9-летняя девочка, ставшая жертвой агрессивного поведения своих одноклассниц, могла сама спровоцировать драку.

Как сообщает издание, конфликт начался во время урока музыки, когда ученица 3 класса «А» отказалась петь на сцене вместе с другими гимназистами. Вместо этого девочка уселась на последний ряд актового зала и начала демонстрировать оскорбительные жесты своим товарищам.

После этого выяснение отношений продолжилось уже в классной аудитории, где около семи девочек начали избивать предполагаемую зачинщицу.

Отмечается, что в этот момент классный руководитель не находилась в аудитории. Прекратить драку удалось только после ее появления.

В итоге три ученицы были доставлены в больницу. Сильнее других досталось зачинщице: у нее диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Две противостоявшие ей школьницы получили закрытые травмы живота.



По информации издания, в учебном заведении, где произошел инцидент, попытались замять неприятную ситуацию, однако сотрудники медицинского учреждения, куда были доставлены девочки, уведомили о случившемся полицейских.

Выяснилось, что получившая сотрясение мозга ученица недавно перевелась в гимназию из другого учреждения. Как следует из объяснений ее отца, там у девочки также случались конфликты, однако поводом для смены школы стал низкий уровень прежнего класса.

До меня действительно доводили жалобы педагогов о том, что моя дочь неадекватно реагирует на ситуации, может встать, собраться и выйти из класса, например. Но абсолютно уверен, что это защитная реакция на обстановку. Кроме того, я в курсе, что школа собирает документы, чтобы направить дочь на психолого-медико-педагогическую комиссию, и мы готовы ее пройти, — заявил родитель.

Мужчина также отметил, что в его адрес стали поступать угрозы расправы, направляемые с неизвестных номеров. Как ему стало известно, один из них может принадлежать отцу одноклассницы его дочери. В ближайшее время родители пострадавшей намерены обратиться в полицию.

В соцсетях появилось видео начала драки между ученицами.