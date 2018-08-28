10+ искренних портретов звёзд, которые были сделаны после церемонии «Оскар»

Перенос Единого дня голосования с сентября на октябрь, о чем в последнее время говорят представители парламентской оппозиции, является вредным шагом, который только осложнит избирательный процесс. Такое мнение высказал член Общественной палаты (ОП) РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев в ходе круглого стола, посвященного изменениям в избирательном законодательстве.

Оппозиция забывает, что у нас большинство в участковых избирательных комиссиях — это учителя. И если в сентябре, когда проходят выборы, еще фактически не идет учебный процесс в полной мере, то в октябре он идет уже в полной мере, — пояснил Григорьев.

Кроме того, отметил член ОП РФ, транспортная доступность избирательных участков в октябре намного меньше, чем в сентябре.

«Во многих регионах — в октябре уже холодно, это первое. А второе — дороги, доступность намного меньше», — приводит слова Максима Григорьева «Интерфакс».

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод в свою очередь предложил обязать общественных наблюдателей вести видеосъемку на избирательных участках. Такая мера, по мнению Брода, станет бюджетной альтернативой камерам наблюдения, передает ТАСС.

Мы уже говорили о программе „Общественный наблюдатель“, которая использовалась общественниками из Свердловской области. Это мобильное приложение, позволяющее фиксировать происходящее на избирательном участке и передавать информацию в общественный штаб, которая тут же размещается на специализированном сайте, — сказал Брод.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова неоднократно выступала за то, чтобы видеонаблюдение на региональных выборах было обязательным.