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10+ искренних портретов звёзд, которые были сделаны после церемонии «Оскар»

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  • 27 февраля 2019, 15:07
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Каждый год после церемонии вручения кинопремии «Оскар» знаменитости отправляются на вечеринку, которую устраивает журнал Vanity Fair. Там звёзды общаются, смотрят фильмы прошлогодних победителей и позируют фотографу Марку Селигеру (Mark Seliger). В этом году талантливый мастер сделал очень атмосферные снимки известных актёров, поймав их с умиротворёнными и искренними выражениями лица.

Леди Гага

Спайк Ли

Элизабет Бэнкс

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Лупита Нионго

Мелисса Маккарти и Бен Фальконе

Сельма Блэр

Минди Калинг и Б. Дж. Новак

Регина Кинг

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Оливия Колман

Эми Полер, Майя Рудольф и Тина Фей

Альфонсо Куарон

Тиффани Хэддиш

Приянка Чопра и Ник Джонас

Трэйси Эллис Росс

Джон Хамм

Софи Тёрнер и Джо Джонас

Констанс Ву

Шонда Раймс

Джо Манганиелло и София Вергара

Кейси Масгрейвс

Гленн Клоуз

Лесли Манн и Джадд Апатоу

Майкл Бакари Джордан

Керри Вашингтон

Много знаменитостей на одном фото

А здесь можно посмотреть наряды, в которых звёзды пришли на вручение «Оскара»

Какая фотография вам понравилась больше остальных? Хотели бы побывать на этой церемонии?

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Почему перенос ЕДГ на октябрь причинит вред избирательному процессу

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© Facebook

Перенос Единого дня голосования с сентября на октябрь, о чем в последнее время говорят представители парламентской оппозиции, является вредным шагом, который только осложнит избирательный процесс. Такое мнение высказал член Общественной палаты (ОП) РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев в ходе круглого стола, посвященного изменениям в избирательном законодательстве.

Оппозиция забывает, что у нас большинство в участковых избирательных комиссиях — это учителя. И если в сентябре, когда проходят выборы, еще фактически не идет учебный процесс в полной мере, то в октябре он идет уже в полной мере, — пояснил Григорьев.

Кроме того, отметил член ОП РФ, транспортная доступность избирательных участков в октябре намного меньше, чем в сентябре.

«Во многих регионах — в октябре уже холодно, это первое. А второе — дороги, доступность намного меньше», — приводит слова Максима Григорьева «Интерфакс».

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод в свою очередь предложил обязать общественных наблюдателей вести видеосъемку на избирательных участках. Такая мера, по мнению Брода, станет бюджетной альтернативой камерам наблюдения, передает ТАСС.

Мы уже говорили о программе „Общественный наблюдатель“, которая использовалась общественниками из Свердловской области. Это мобильное приложение, позволяющее фиксировать происходящее на избирательном участке и передавать информацию в общественный штаб, которая тут же размещается на специализированном сайте, — сказал Брод.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова неоднократно выступала за то, чтобы видеонаблюдение на региональных выборах было обязательным.

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