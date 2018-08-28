10+ искренних портретов звёзд, которые были сделаны после церемонии «Оскар»
- 27 февраля 2019, 15:07
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Каждый год после церемонии вручения кинопремии «Оскар» знаменитости отправляются на вечеринку, которую устраивает журнал Vanity Fair. Там звёзды общаются, смотрят фильмы прошлогодних победителей и позируют фотографу Марку Селигеру (Mark Seliger). В этом году талантливый мастер сделал очень атмосферные снимки известных актёров, поймав их с умиротворёнными и искренними выражениями лица.
Леди Гага
Спайк Ли
Элизабет Бэнкс
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Лупита Нионго
Мелисса Маккарти и Бен Фальконе
Сельма Блэр
Минди Калинг и Б. Дж. Новак
Регина Кинг
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Оливия Колман
Эми Полер, Майя Рудольф и Тина Фей
Альфонсо Куарон
Тиффани Хэддиш
Приянка Чопра и Ник Джонас
Трэйси Эллис Росс
Джон Хамм
Софи Тёрнер и Джо Джонас
Констанс Ву
Шонда Раймс
Джо Манганиелло и София Вергара
Кейси Масгрейвс
Гленн Клоуз
Лесли Манн и Джадд Апатоу
Майкл Бакари Джордан
Керри Вашингтон
Много знаменитостей на одном фото
А здесь можно посмотреть наряды, в которых звёзды пришли на вручение «Оскара»
Какая фотография вам понравилась больше остальных? Хотели бы побывать на этой церемонии?
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