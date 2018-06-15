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Три третьеклассницы пострадали в массовой драке в московской школе

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© ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян

В результате массовой драки учеников младшего звена, произошедшей в столичной школе № 67, пострадали три ученицы 3 «А» класса. Девочек, получивших травмы, доставили в больницу, передает РЕН ТВ.

По информации телеканала, у двух из них закрытые травмы живота. Еще у одной школьницы диагностировано сотрясение мозга.

В данный момент правоохранители разбираются в причинах конфликта и устанавливают степень ответственности преподавателей.

По факту инцидента сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — добавили в пресс-службе главного управления столичного МВД.

В прошлом месяце инцидент с агрессивным поведением школьников произошел в Сызрани. Там несколько восьмиклассников избили «подвернувшуюся под горячую руку» учительницу физкультуры.

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