Южнокорейский истребитель рухнул в Желтое море
- 27 февраля 2019, 09:51
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Южнокорейский истребитель потерпел крушение над акваторией Желтого моря.
Авария произошла в среду утром, спустя 13 минут после вылета боевого самолета с военной авиабазы, расположенной в городе Кунсан. Об этом сообщает местное издание «Рёнхап» со ссылкой на заявление пресс-службы Минобороны Южной Кореи.
Обоим пилотам удалось благополучно катапультироваться. В ближайшее время их доставят в расположение национальных ВВС.
Для выяснения обстоятельств произошедшего будет создана специальная следственная комиссия.
Потерпевший крушение самолет является модернизированной версией американского истребителя F-16 Fighting Falcon.
Отметим, что за последние несколько лет разбились сразу несколько боевых машин подобной конструкции.
Войти через социальные сети: