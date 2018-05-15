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Южнокорейский истребитель рухнул в Желтое море

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© wikimedia.org

Южнокорейский истребитель потерпел крушение над акваторией Желтого моря.

Авария произошла в среду утром, спустя 13 минут после вылета боевого самолета с военной авиабазы, расположенной в городе Кунсан. Об этом сообщает местное издание «Рёнхап» со ссылкой на заявление пресс-службы Минобороны Южной Кореи.

Обоим пилотам удалось благополучно катапультироваться. В ближайшее время их доставят в расположение национальных ВВС.

Для выяснения обстоятельств произошедшего будет создана специальная следственная комиссия.

Потерпевший крушение самолет является модернизированной версией американского истребителя F-16 Fighting Falcon.

Отметим, что за последние несколько лет разбились сразу несколько боевых машин подобной конструкции.

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