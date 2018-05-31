ВЦИОМ: россияне не верят в улучшение отношений с Украиной после выборов

Большая часть россиян не верит, что результаты предстоящих президентских выборов на Украине поспособствуют улучшению двусторонних отношений Москвы и Киева. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РИА Новости.

Так, исследование показало, что в повышение уровня доверия между руководством двух государств не верят 67% респондентов. Из них 59% считают, что в ближайшем будущем отношения Москвы и Киева принципиально не изменятся, еще 8% опрошенных уверены, что российско-украинскому диалогу и вовсе грозят новые осложнения.

В прогресс политических отношений двух постсоветских государств сегодня готовы поверить лишь 13% россиян, отмечает агентство.

Напомним, выборы президента Украины состоятся уже через месяц — 31 марта. На пост руководителя государства претендуют более 40 кандидатов, включая действующего руководителя страны Петра Порошенко.

В последнее время дела избранного президента идут не лучшим образом: накануне один из его главных конкурентов — экс-премьер страны Юлия Тимошенко заявила о готовности запустить процедуру импичмента.

При этом сам Порошенко во время своего предвыборного турне по регионам все чаще сталкивается с недовольством электората.