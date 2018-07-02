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Сенаторы открестились от идеи обследовать молодоженов на бесплодие

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© pixabay.com

В Совете Федерации РФ заявили о том, что сенаторы не имеют отношения к частным предложениям обследовать молодоженов на бесплодие.

По словам главы комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского, эти предложения были сделаны отдельными участниками круглого стола «Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения» не из числа сенаторов.

Они прописаны в проекте рекомендаций по итогам заседания круглого стола в верхней палате парламента, сообщил Рязанский ТАСС.

«Это один из ранее проводившихся проектов в Воронежской области по совместной инициативе региона и института Олега Аполихина. Он озвучил этот опыт сегодня на круглом столе», — уточнил глава комитета.

Его первый заместитель Игорь Каграманян добавил, что проект рекомендаций по итогам круглого стола еще будет обсуждаться комитетом для принятия окончательного решения. «Наша программа будет более комплексной и серьезной», — пообещал он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что комитет Совфеда по социальной политике выступил с предложением проверять молодоженов на бесплодие.

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