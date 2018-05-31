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В Совфеде предложили проверять молодоженов на бесплодие

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© pexels.com

Комитет Совета Федерации РФ по социальной политике выступил с предложением проверять молодоженов на бесплодие и закрепил соответствующую инициативу в материалах «круглого стола».

Как сообщает ФАН, данный проект предполагает обследование репродуктивной системы вступающих в брак россиян.

Речь также идет о введении так называемого «Сертификата молодоженов», пишет издание.

Кроме того, сенаторы предлагают распространить среди молодежи приложения для смартфонов, пропагандирующие традиционные семейные ценности и формирующие позитивное репродуктивное поведение. Для продвижения этих программ планируется подключить блогеров.

Ранее в Совете Федерации предложили закрывать супермаркеты на выходные.

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