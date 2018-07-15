Ребенок умер в больнице Улан-Удэ после затянувшейся транспортировки
- 26 февраля 2019, 18:22
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В больнице Улан-Удэ скончался тяжелобольной ребенок, которого доставили с многочасовой задержкой из-за внеплановой посадки в пути самолета санавиации.
Инцидент произошел 22 февраля. У самолета Ан-2 авиакомпании «Орел-Сельхозавиа», перевозившего двух пациентов из поселка городского типа Таксимо в Улан-Удэ, не хватило топлива для прибытия в пункт назначения.
В итоге самолет был вынужден приземлиться в Хоринске на неэксплуатируемом аэродроме в полной темноте, сообщил «Интерфаксу» главврач Центра медицины катастроф республики Бурятия Вячеслав Тимкин.
Он подтвердил, что на борту находились 9-летний мальчик в коме и мужчина в тяжелом состоянии, которых пришлось далее транспортировать автотранспортом. В результате время доставки пациентов увеличилось с трех до 11 часов.
«К сожалению, ребенок скончался в больнице в Улан-Удэ в ночь на 23 февраля. Мужчина сейчас находится в реанимации», — рассказал Тимкин агентству.
По его словам, нельзя утверждать, что смерть мальчика произошла из-за вынужденной посадки. При этом он подчеркнул, что квалификация пилотов санавиации должна позволять им долетать до пункта назначения.
В настоящее время проводится доследственная проверка по данному факту.
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