30 необычных комиксов без слов, на которые вам захочется взглянуть дважды

Китайский иллюстратор Танго Гао (Tango Gao) родился в Шанхае и с детства обожал рисовать и мечтал стать художником. Однако родители мальчика решили, что творчеством на жизнь не заработаешь, и потребовали, чтобы Танго поступил в технический вуз. Послушный сын так и сделал, отучился на математика и пошёл работать в офис. Но спустя несколько лет творческая натура китайца воспротивилась, Танго поступил в школу искусств, окончил её с отличием и устроился в рекламное агентство, где быстро стал арт-директором.

В 2010 году художник поспорил с другом, что сможет рисовать по одной иллюстрации в день, которые заставят людей улыбаться, и выиграл спор, прославившись в соцсетях. Теперь Instagram талантливого Танго полнится забавными ироничными комиксами в минималистическом стиле, которые смешат больше 100 тысяч его подписчиков. А история его успеха стала ещё одним доказательством того, что надо верить в мечту и следовать ей.

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