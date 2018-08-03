Что помогает антарктическим рыбам не замерзать в ледяной воде

Корейские ученые в своем новом исследовании решили выяснить, что помогает антарктическим рыбам не замерзать в минусовых температурах северных вод.

В работе специалисты исследовали образ жизни и эволюцию крокодиловой белокровки, которая обладает весьма интересными особенностями. Например, у этой рыбы полностью отсутствуют функциональные эритроциты, которые отвечают за доставку кислорода клеткам и тканям.

Благодаря этой особенности у крокодиловой белокровки кровь белого цвета. Ученые уточнили, что она является единственным известным позвоночным с такой особенностью.

Как правило, чтобы животному выживать в холодной воде, ему необходимо компенсировать отсутствие гемоглобина — белка, который и помогает эритроцитам захватывать кислород.

Для этого у белокровки есть крупное сердце и сосудистая система. Ее организм вырабатывает гликопротеины, играющие роль антифриза, — они понижают температуру замерзания жидкостей внутри тела.

Авторы нового исследования обнаружили, что подотряд «ледяных» рыб, Notothenioidei, к которому относится крокодиловая белокровка, отделился от основной группы примерно 77 миллионов лет назад.

В то время средняя температура в Антарктиде опустилась до -1,9 градуса. Тогда организм нототеноидов начал вырабатывать механизмы устойчивости к холоду.

Гены, кодирующие выработку гликопротеинов и другие биологические аспекты, позволяющие рыбам выживать в суровых северных условиях, проявляют повышенную активность, — пояснили авторы исследования.

Во время анализа специалисты определили, что у белокровки отсутствует часть генов, отвечающих за регуляцию циркадных ритмов. Это неудивительно, так как в Антарктиде солнце никогда не садится летом и не восходит зимой.

Скорее всего, с ходом эволюции гены у этих рыб сначала просто ослабли из-за того, что оказались не востребованы, а затем и вовсе были разрушены мутациями. Именно это и позволят рыбам выживать при крайне низких температурах.