Симоньян пожаловалась на прежнюю зарплату и «двушку с вонючим подъездом»

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян удивилась размеру заработной платы бывшего корреспондента «Коммерсанта» Олега Кашина. В одном из своих последних интервью он заявил, что в 2006 году зарабатывал 15 000 долларов (около 390 000 по курсу того времени).

Возмущение журналистки вызвало то обстоятельство, что в этот период ее собственный доход был в 1,5 раза ниже, чем озвученный заработок коллеги по цеху.

Своими соображениями о сложившейся несправедливости Маргарита Симоньян поделилась с читателями своего блога.

Вот так с досадой узнаешь, что родное государство всегда ценило тебя меньше, чем Олега Кашина, например. Я в 2006-м, будучи главредом RT, получала 270 000 рублей, из которых 60 000 отдавала за съемную двушку с вонючим подъездом, — написала она.

Журналистка пожаловалась, что первый ипотечный взнос за свой «домик в 63 километрах от МКАД» смогла внести только спустя шесть лет после начала работы в RT. Ремонт, по словам Симоньян, ей удалось сделать лишь после выхода передачи «Железные леди», где она выступила в качестве одной из ведущих.

Как говорит мой четырехлетний сын, „я обиделся, и это навсегда!“ — заключила журналистка.

Напомним, неделей ранее администрация Facebook заблокировала страницы нескольких дочерних проектов возглавляемого Маргаритой Симоньян RT.