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В Роскосмосе скорректировали орбиту МКС

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© nasa.gov

Сотрудники российского Центра управления полетами успешно произвели коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС), увеличив среднюю высоту ее маршрута до 408,5 км. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш).

Коррекция орбиты прошла штатно. В результате маневра средняя высота орбиты полета станции была увеличена до 408,5 км, — заявили в головном институте Роскосмоса.

Отмечается, что для внесения поправки были задействованы двигатели находящегося на орбите космического корабля «Прогресс МС-10».

Плановая корректировка, позволившая увеличить высоту полета МКС на 1,6 км, призвана сформировать баллистические условия для последующих запусков российских кораблей.

Как сообщалось ранее, ближайший старт к МКС назначен на 14 марта. На борту судна «Союз МС-12» в сторону орбитальной станции отправятся астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох, а также российский космонавт Алексей Овчинин.

Напомним, 11 октября минувшего года Хейг и Овчинин уже стартовали к МКС, однако их полет был прерван из-за аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». К счастью, спасательная капсула с космонавтами благополучно приземлилась в степях Казахстана.

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