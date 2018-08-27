В Казахстане задержан пообещавший «резать русских» журналист

В Алма-Ате по подозрению в разжигании межнациональной розни задержан бывший журналист нескольких казахстанских изданий Манас Бистаев.

«В отношении Манаса Бистаева, подозреваемого по ст. 174 ч. 1 (возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) УК РК, постановлением специализированного межрайонного следственного суда Алматы санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца», — сообщил «Казахскому телеграфному агентству» официальный представитель Алматинского городского суда Дияс Махамбетов.

В Сети Бистаев известен как автор злобных посланий россиянам, в которых он обещал устроить геноцид русских в качестве мести за исторические обиды казахов.



«Лошье, русский мир, п*******, черти ******, мы вас вырежем, как вы нас вырезали! А почему нет, с *** ли нет? Вы нашей полнации вырезали, п*******, смотрите, в каком я, *****, дерьме живу. С *** ли я вас не буду резать? Я вам голодомор устрою, как вы — украинцам, казахам, киргизам, как татарам, как башкирам», — заявил Манас Бистаев в одном из самых популярных на YouTube своих роликов.

В комментариях многие пользователи недоумевали, почему Бистаев после таких воззваний все еще пребывает на свободе, и требовали привлечь его к уголовной ответственности. Теперь по статье о возбуждении розни ему грозит до семи лет лишения свободы.

Осенью прошлого года в Казахстане врач детской поликлиники отказалась принять ребенка из-за того, что его мама заговорила с ней на русском языке. Медработник настаивала, чтобы с ней говорили по-казахски. При этом медработник вела себя по-хамски, а потом и вовсе вышла из кабинета.