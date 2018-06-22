СМИ: консультант «М.Видео» сломал покупателю челюсть

Житель Набережных Челнов, пришедший в «М.Видео» за компьютерной мышью, в итоге оказался в больнице скорой медицинской помощи со сломанной челюстью.

Как сообщает chelny-biz.ru, словесная перепалка между консультантом магазина и покупателем завершилась дракой у входа в ТЦ «Sunrise City», где размещается «М.Видео».

По информации издания, выбирая компьютерную мышь, мужчина обратился к продавцу-консультанту с вопросом, для чего на устройстве размещена дополнительная кнопка. Тот не смог дать точного ответа и лишь высказал свое предположение. Покупателя это не устроило.

Между двумя мужчинами вспыхнул конфликт, в результате чего оба решили выяснить отношения на улице. У входа в ТЦ между ними завязалась драка.

Позже потерпевший заявил, что после того, как его оппонент достал нож, он побежал от него к своей машине.

«Сейчас потерпевший лежит в БСМП со сломанной челюстью», — рассказал изданию правозащитник Эдуард Сыртланов. Тяжесть нанесенного вреда пока не установлена, уточнил он.

Отдел полиции «Центральный» получил необходимые материалы для проведения проверки.

В «М.Видео» подчеркнули, что инцидент между покупателем и консультантом «произошел за пределами магазина и в нерабочее время».

«Инцидент, о котором идёт речь, произошёл вне магазина, во вне рабочее время, в настоящий момент идёт расследование правоохранительных органов, мы дождёмся его результатов и по итогам примем меры», — сообщили RNS в пресс-службе ритейлера.