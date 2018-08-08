Мужчина сбросил 60 кг и вложил больше миллиона долларов в мировое похудение

37-летний Бенджамин Джей Смит (Benjamin Jay Smith) весил 140 килограммов, когда заболела его жена. Она нуждалась в срочной операции, а мужу было даже сложно передвигаться, не то, что бегать по врачам и помогать любимой супруге. «Я так растолстел, что не мог даже сам надеть носки и подняться по лестнице. Я чувствовал себя беспомощным желе, это было чертовские унизительно», — вспоминает житель Уэльса.

По словам мужчины, у него была тяжёлая зависимость от еды, которая превратила его в неповоротливого толстяка: «За день я мог съесть три индейки, парочку больших пицц, 14 кусочков жареной курицы, несколько тостов с маслом и бутербродов с майонезом, в перерывах перекусить огромной шоколадкой, банкой мороженого, большой пачкой чипсов и запить это всё газировкой и энергетиками. Я обожал жирную, калорийную еду и часто съедал в три раз больше нормы».

Заболевание любимой жены Кары (Cara) липоэдемой заставило мужчину очнуться и пересмотреть свой образ жизни: «Я должен был стать сильным, чтобы заботиться о своих близких. Я подробно изучил нутрициологии, составил для себя рацион здорового питания и начал ему следовать. Потом подключил спорт», — рассказал Бенджамин изданию Daily Mail. За 6 месяцев мужчина похудел больше чем вдвое, сбросив 63 килограмма лишнего веса.

Успешно похудев, Бенджамин решил помогать людям с лишним весом привести себя в форму. И поэтому вложил 1 миллион фунтов стерлингов, что составляет 1,3 миллиона долларов или 85 миллионов рублей, в разработку приложения Fine Diet Plan, которое способно отслеживать потребляемые калории и помогать вести здоровый образ жизни: «Я надеюсь, что то, что я узнал, поможет другим похудеть и повлияет на эпидемию ожирения в мире».

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