20 доказательств того, что Фредди Меркьюри был фанатичным любителем кошек

Одним из самых знаменитых кошатников в мире был лидер легендарной группы Queen — Фредди Меркьюри. У рок-звезды жило десять кошек, которых он просто обожал, посвящал им песни и прощал любые проказы.

Любовь Фредди к кошкам началась в 1970 году, когда его подруга Мэри Остин купила им двух котиков по кличке Том и Джерри. Когда певец уезжал на гастроли, он постоянно звонил своему помощнику, спрашивал, как чувствует себя его питомцы, и даже разговаривал с ними по телефону. Позже у звезды в доме поселились также Тиффани, Дороти, Голиаф, Лили, Мико, Далила, Оскар и Ромео.

Особой любимицей певца была пушистая кошка по кличке Далила (Delilah) — большая трёхцветная табби, которую он завёл в конце 1987 года. Хвостатая полностью захватила дом и сердце Меркьюри, он называл её принцессой, гладил чаще остальных и даже посвятил ей песню: «Эта кошка была по-настоящему важным персонажем в жизни Фредди и хоть и была хулиганистой по характеру, самая первая запрыгивала ему на колени, когда он возвращался домой», — рассказывают очевидцы.

Днём кошкам разрешалось бродить по всему дому и территории, а на ночь их собирали внутри дома. Меркьюри относился к котикам как к своим детям и считал их своей семьёй. Он даже сшил себе жилет с изображением всех своих пушистых питомцев.

Рок-звезда лично заботился о том, чтобы у каждой его кошки на Рождество был свой собственный праздничный носок, наполненный лакомствами и игрушками. К слову, большинство своих кошек Меркьюри взял из приютов для животных и спасательных центров, которым всю жизнь старался помогать.



А вы любите кошек? Хотели бы завести сразу десяток?