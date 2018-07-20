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22 забавных комикса, которые поймут только девушки

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  • 25 февраля 2019, 16:14
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Жизнь современных девушек требует от них очень многого — прекрасно выглядеть, быть успешными в карьере, заботливыми в семье, всё на свете успевать и при этом всегда улыбаться. А жизнь подростков — это вообще сплошные мучения и передряги, в которых рефлексия над собственной внешностью — обязательный элемент каждого дня. 

Над этим иронизирует казахская художница Саша, известная в интернете под ником sashotso.art, и создаёт иллюстрации, которые способна понять только девушка. «Жиза!» — как скажут девчонки-тинейджеры, поглядев на эти забавные рисунки.

Что вы думаете об этих иллюстрациях? Правда?

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