Селфи — зло: блогерша доказала это, навернувшись в ванной
- 25 февраля 2019, 13:44
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В соцсети Twitter стал вирусным ролик, в котором молодая блогерша с ником Trinity пытается сделать фото в полный рост, чтобы продемонстрировать свои новые легинсы. Для этого девушка встала на край ванны и держалась за штангу для душа, однако декорации не выдержали её веса и предательски рухнули вместе с героиней.
За считаные дни видео набрало 5,6 миллиона просмотров, почти 300 тысяч лайков, больше 63 тысяч ретвитов и свыше 1,5 тысяч комментариев, в которых пользователи сочувствуют девушке и делятся подобными историями.
В комментариях сразу же вспомнили недавнее смешное видео от этой же блогерши, которая очень хотела сделать трюк с бутылкой, но потерпела фиаско.
Ранее «Ридус» публиковал целую подборку фотографий с неудачными, но очень забавными селфи. И там есть над чем посмеяться.
А вам случалось делать фото или видео, во время съёмки которых всё пошло не по плану? Поделитесь своими историями с нами в комментариях!
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