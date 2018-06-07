В соцсети Twitter стал вирусным ролик, в котором молодая блогерша с ником Trinity пытается сделать фото в полный рост, чтобы продемонстрировать свои новые легинсы. Для этого девушка встала на край ванны и держалась за штангу для душа, однако декорации не выдержали её веса и предательски рухнули вместе с героиней.

За считаные дни видео набрало 5,6 миллиона просмотров, почти 300 тысяч лайков, больше 63 тысяч ретвитов и свыше 1,5 тысяч комментариев, в которых пользователи сочувствуют девушке и делятся подобными историями.

В комментариях сразу же вспомнили недавнее смешное видео от этой же блогерши, которая очень хотела сделать трюк с бутылкой, но потерпела фиаско.

Ранее «Ридус» публиковал целую подборку фотографий с неудачными, но очень забавными селфи. И там есть над чем посмеяться.

А вам случалось делать фото или видео, во время съёмки которых всё пошло не по плану? Поделитесь своими историями с нами в комментариях!