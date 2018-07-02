В NASA рассказали, какие испытания пройдут на Луне в 2019 году

Американское агентство NASA на днях опубликовало программу экспериментальных проектов, которые должны пройти на Луне в конце 2019 года при условии, что космические аппараты и ракеты-носители будут готовы.

Специалисты пояснили, что эти исследования войдут в долгосрочный план по изучению не только Луны, но и Марса.

Луна — это доступный и самый реальный источник таких ресурсов, как вода и кислород. На нашем спутнике мы также сможем испытать те решения, которые в дальнейшем смогут применяться на других планетах, — отметил директор NASA Джеймс Брайденстайн.

Если все пойдет по плану, то уже в этом году на Луне состоятся следующие испытания:

спектрометр с линейной передачей энергии измерит поверхностное излучение лунной среды;

система NIRVSS (Near-Infrared Volatile Spectrometer System) изучит состав поверхности;

система нейтронных спектрометров измерит содержание водорода;

масс-спектрометр с ионной ловушкой измерит содержание летучих веществ в лунной экзосфере;

магнитометр измерит поверхностное магнитное поле;

измерят плотность фотоэлектронных оболочек вблизи поверхности Луны;

запустят три отдельных инструмента для регистрации заданных данных при спуске на лунную поверхность;

стереокамеры будут регистрировать взаимодействие между двигателями посадочного аппарата и поверхностью Луны;

проверят прибор для отслеживания влияния посадки на лунную экзосферу;

навигационный доплеровский лидар измерит скорость и область приземления;

улучшенные солнечные батареи, предназначенные для большей продолжительности полета, протестируют в работе на Луне;

запустят навигационный маяк для определения геолокации космических кораблей.

Специалисты NASA объяснили, что все озвученные испытания обязательно нужны перед организацией колонии на Луне. Когда все оборудование будет проверено, NASA начнет подготовку к дальнейшей миссии, в рамках которой планируется высадка астронавтов на Луну.

На прошлой неделе представители организации уже говорили, что хотят испытать новые посадочные аппараты в 2024 году, а доставить людей на поверхность — в 2028-м.



Сейчас инженеры NASA готовят оборудование для миссии, а компании-партнеры, которые агентство выбрало в прошлом году, готовят корабли для доставки аппаратов на Луну.