найти ×
   
  • USD -0.26
    65.26
  • EUR -0.25
    74.09
СохранитьСохранено0
×

-1011164

В NASA рассказали, какие испытания пройдут на Луне в 2019 году

Small 8c0837760a
  • 25 февраля 2019, 11:53
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

Американское агентство NASA на днях опубликовало программу экспериментальных проектов, которые должны пройти на Луне в конце 2019 года при условии, что космические аппараты и ракеты-носители будут готовы.

Специалисты пояснили, что эти исследования войдут в долгосрочный план по изучению не только Луны, но и Марса.

Луна — это доступный и самый реальный источник таких ресурсов, как вода и кислород. На нашем спутнике мы также сможем испытать те решения, которые в дальнейшем смогут применяться на других планетах, — отметил директор NASA Джеймс Брайденстайн.

Если все пойдет по плану, то уже в этом году на Луне состоятся следующие испытания:

  • спектрометр с линейной передачей энергии измерит поверхностное излучение лунной среды;
  • система NIRVSS (Near-Infrared Volatile Spectrometer System) изучит состав поверхности;
  • система нейтронных спектрометров измерит содержание водорода;
  • масс-спектрометр с ионной ловушкой измерит содержание летучих веществ в лунной экзосфере;
  • магнитометр измерит поверхностное магнитное поле;
  • измерят плотность фотоэлектронных оболочек вблизи поверхности Луны;
  • запустят три отдельных инструмента для регистрации заданных данных при спуске на лунную поверхность;
  • стереокамеры будут регистрировать взаимодействие между двигателями посадочного аппарата и поверхностью Луны;
  • проверят прибор для отслеживания влияния посадки на лунную экзосферу;
  • навигационный доплеровский лидар измерит скорость и область приземления;
  • улучшенные солнечные батареи, предназначенные для большей продолжительности полета, протестируют в работе на Луне;
  • запустят навигационный маяк для определения геолокации космических кораблей.

Специалисты NASA объяснили, что все озвученные испытания обязательно нужны перед организацией колонии на Луне. Когда все оборудование будет проверено, NASA начнет подготовку к дальнейшей миссии, в рамках которой планируется высадка астронавтов на Луну.

На прошлой неделе представители организации уже говорили, что хотят испытать новые посадочные аппараты в 2024 году, а доставить людей на поверхность — в 2028-м.

Сейчас инженеры NASA готовят оборудование для миссии, а компании-партнеры, которые агентство выбрало в прошлом году, готовят корабли для доставки аппаратов на Луну.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
18246064читать позжечитаю позже
Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
92914623читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Названа полезная для сердца доза кофе

Во всем должна быть мера, особенно в выпитом кофе.

80228567читать позжечитаю позже

Наука и техника
Как правильно мыть руки при готовке мяса02 июля 2018

Почти 97% людей неправильно моют руки во время приготовления мяса.

80181817читать позжечитаю позже