В Москве эвакуировали здание Гагаринского районного суда

В Москве экстренно эвакуировали здание Гагаринского районного суда в связи с поступившим анонимным сообщением о его минировании. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в правоохранительных органах.

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в доме по адресу: улица Донская, дом 11. Там расположен Гагаринский районный суд, откуда эвакуировали порядка 100 человек, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в данный момент на месте работают представители силовых ведомств и спасатели. Здание суда обследуют на предмет наличия взрывных устройств.

Как стало известно ранее, в понедельник в столице по аналогичной причине эвакуировали сотрудников и посетителей Московского городского суда.

Напомним, на прошлой неделе сообщения анонимных заявителей стали поводом для проверки более 700 московских банковских отделений.