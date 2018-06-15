Роспотребнадзор проверит информацию о червях в конфетах в Новокузнецке
- 25 февраля 2019, 10:13
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Роспотребнадзор проведет проверку информации, о том, что в Новокузнецке местные жители обнаружили червей в конфетах, купленных в сетевом магазине.
В субботу, 23 февраля, в паблике «Новокузнецк онлайн» соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о «живых» конфетах, которые купил один из подписчиков сообщества.
Мужчина порекомендовал горожанам проверять купленные в этой сети конфеты, прежде чем давать их детям.
После этого возмущенные жители Новокузнецка стали сообщать, что сталкивались с такой кондитерской продукцией и в других магазинах, отмечает газета «Известия».
В управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области отметили, что им не поступали жалобы по этому поводу.
Но мы взяли эту информацию в разработку. Долго не могли определить название конфет, но сейчас нашли, и в процессе согласования с прокуратурой находится проведение проверки, — сказал представитель ведомства РИА Новости.
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