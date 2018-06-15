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Роспотребнадзор проверит информацию о червях в конфетах в Новокузнецке

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© pixabay.com

Роспотребнадзор проведет проверку информации, о том, что в Новокузнецке местные жители обнаружили червей в конфетах, купленных в сетевом магазине.

В субботу, 23 февраля, в паблике «Новокузнецк онлайн» соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о «живых» конфетах, которые купил один из подписчиков сообщества.

Мужчина порекомендовал горожанам проверять купленные в этой сети конфеты, прежде чем давать их детям.

После этого возмущенные жители Новокузнецка стали сообщать, что сталкивались с такой кондитерской продукцией и в других магазинах, отмечает газета «Известия».

В управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области отметили, что им не поступали жалобы по этому поводу.

Но мы взяли эту информацию в разработку. Долго не могли определить название конфет, но сейчас нашли, и в процессе согласования с прокуратурой находится проведение проверки, — сказал представитель ведомства РИА Новости.
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