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В правительстве не ждут роста российского военного экспорта

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

Антироссийские санкции негативным образом скажутся на экспортном потенциале российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Такое мнение в понедельник, 25 февраля, озвучил заместитель председателя правительства по вопросам оборонной промышленности Юрий Борисов.

Значительного роста экспорта военной продукции не ожидается, особенно в условиях нарастающего санкционного давления как на Российскую Федерацию, так и на наших зарубежных партнеров, — отметил чиновник.

Вице-премьер добавил, что в подобных экономических условиях стабильное развитие ВПК зависит от гармоничного сочетания государственного оборонного заказа, военно-технического сотрудничества, а также способности военной промышленности производить продукцию гражданского назначения, передает «Интерфакс».

Напомним, неделю назад стало известно о намерении Анкары все-таки закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Долгое время осуществление этой сделки находилось под вопросом из-за экономического давления на Турцию со стороны США. 

Как известно, договор на поставку этого типа вооружений был заключен еще летом 2017 года. 

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