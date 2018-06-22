Фейки недели: Игорь Стрелков подарил 92-летней старушке квартиру в Казани

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.

Игорь Стрелков готовится захватить власть в Севастополе

Бывший командующий ополчением Донбасса Игорь Стрелков собирается возглавить отделение «Партии дела» в Севастополе, а после баллотироваться в местные депутаты. Об этом сообщает издание «Крым 24».

К такому выводу журналисты пришли, основываясь только на том, что одним из главных пиарщиков «Партии дела» является единомышленник Стрелкова, публицист Максим Калашников.

Известие о грядущем участии в предвыборной гонке стало для Стрелкова такой же новостью, как и для всех остальных.

В настоящее время мне никто (в том числе — «Партия Дела») никаких предложений о возможности участия в выборах в Севастополе не делал, — написал Игорь Стрелков в социальных сетях. — И, откровенно говоря, я полагаю, что депутатами городского уровня должны становиться не отставные военные и прочие совершенно некомпетентные в городском хозяйстве люди, а специалисты по коммунальному хозяйству. Или, как вариант, реальные местные активисты, хорошо знающие специфику своего региона и нужды горожан данного конкретного города.

В дополнение экс-предводитель донецких повстанцев отметил, что в 2014 году ему предлагали занять кресло вице-губернатора Крыма. Правда, взамен, утверждает Стрелков, он должен был полностью отказаться от какой бы то ни было публичной общественной деятельности.

«Дословно — „забыть слова „Новороссия“ и „Донбасс“ вообще“. На что был дан твёрдый отказ. Данное предложение было мной, естественно, расценено как предложение стать продажным предателем», — заключил Игорь Стрелков.

В Казани объявился благотворитель, покупающий старушкам жилье

Уже вторую неделю жители Зеленодольска (Республика Татарстан) переживают за 92-летнюю труженицу тыла Марфугу Гадиеву и её дочь Данию Перминову. Местные власти пытаются заставить их съехать из собственной трехкомнатной квартиры, поскольку дом, где находится это жилье, признан аварийным.



Здесь надо отметить, что Марфуга Гадиева и Дания Перминова, в принципе, переехать готовы, но только в том случае, если им предоставят квартиру, равнозначную по площади той, которая находится в аварийном здании. Однако чиновники рассуждают иначе. Они предлагают либо 700 тысяч рублей выкупной цены, либо «однушку» площадью 20 квадратных метров. Перминова сочла такой вариант несправедливым.

Руководство района оправдывается, что сейчас норма о предоставлении равнозначных по площади квартир отменена. «Переселяемым из аварийного жилья предоставляется равноценное жилье — рубль в рубль», — утверждают чиновники, отмечая, что на улицу они никого никогда не выселяли и выселять не собираются.

Возмущенные граждане составили в защиту Марфуги Гадиевой петицию. Документ подписали более 189 тысяч человек.

После этого официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова рассказала о появлении некоего анонимного благотворителя, который готов оплатить для 92-летней Гадиевой ипотеку.

Там два варианта: либо соципотека, либо соцнайм. Что из этого она выберет, в той части ей готов помочь благотворитель, — пояснила Галимова.

Дания Перминова опровергла сообщение чиновницы, назвав его «туфтой и фейком». Никакой благодетель, по словам женщины, к ней не обращался.

«А если он и проявится, пусть просто знает: хочется ему быть нашей „крышей“, пусть будет ей в прямом смысле — поменяет нам крышу в доме, это единственное, с чем есть проблемы. Все остальные коммуникации в полном порядке», — цитирует издание PROKAZAN слова Дании Перминовой.



Пластмассовые яйца из Китая

А в Казахстане меж тем говорят о поставке пластмассовых куриных яиц из Китая в город Усть-Каменогорск, расположенный на востоке страны.

«Сегодня на работе показали пластмассовые яйца из Китая. Теперь и до Казахстана дошло. Они как ваньки-встаньки на столе пляшут. Специально расколупали, а внутри гель. Яйцо с печатью. Когда сваришь, белеют. Смотрите, аккуратно покупайте», — утверждает автор instagram-аккаунта «Объединение Семейских Автолюбителей».



Главный санврач Казахстана Жандарбек Бекшин назвал размещенное в соцсетях видео 100-процентным фейком.



«Мы доказательно провели в Усть-Каменогорске проверки, нигде пластмассовые яйца не нашли, никто нам их не представил, никто не мог найти человека, который выложил ролик», — сказал Бекшин.



Директор предприятия «Иссык-Кульская птицефабрика» Сталбек Мамбеталиев добавил, что яйца, показанные на видео, стали упругими, как пластмасса, потому что при перевозке подверглись сильному переохлаждению.

