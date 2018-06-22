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Фейки недели: Игорь Стрелков подарил 92-летней старушке квартиру в Казани

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© vk.com

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.

Игорь Стрелков готовится захватить власть в Севастополе

Бывший командующий ополчением Донбасса Игорь Стрелков собирается возглавить отделение «Партии дела» в Севастополе, а после баллотироваться в местные депутаты. Об этом сообщает издание «Крым 24».

К такому выводу журналисты пришли, основываясь только на том, что одним из главных пиарщиков «Партии дела» является единомышленник Стрелкова, публицист Максим Калашников.

Известие о грядущем участии в предвыборной гонке стало для Стрелкова такой же новостью, как и для всех остальных.

В настоящее время мне никто (в том числе — «Партия Дела») никаких предложений о возможности участия в выборах в Севастополе не делал, — написал Игорь Стрелков в социальных сетях. — И, откровенно говоря, я полагаю, что депутатами городского уровня должны становиться не отставные военные и прочие совершенно некомпетентные в городском хозяйстве люди, а специалисты по коммунальному хозяйству. Или, как вариант, реальные местные активисты, хорошо знающие специфику своего региона и нужды горожан данного конкретного города.

В дополнение экс-предводитель донецких повстанцев отметил, что в 2014 году ему предлагали занять кресло вице-губернатора Крыма. Правда, взамен, утверждает Стрелков, он должен был полностью отказаться от какой бы то ни было публичной общественной деятельности.

«Дословно — „забыть слова „Новороссия“ и „Донбасс“ вообще“. На что был дан твёрдый отказ. Данное предложение было мной, естественно, расценено как предложение стать продажным предателем», — заключил Игорь Стрелков.

В Казани объявился благотворитель, покупающий старушкам жилье

Уже вторую неделю жители Зеленодольска (Республика Татарстан) переживают за 92-летнюю труженицу тыла Марфугу Гадиеву и её дочь Данию Перминову. Местные власти пытаются заставить их съехать из собственной трехкомнатной квартиры, поскольку дом, где находится это жилье, признан аварийным.

Здесь надо отметить, что Марфуга Гадиева и Дания Перминова, в принципе, переехать готовы, но только в том случае, если им предоставят квартиру, равнозначную по площади той, которая находится в аварийном здании. Однако чиновники рассуждают иначе. Они предлагают либо 700 тысяч рублей выкупной цены, либо «однушку» площадью 20 квадратных метров. Перминова сочла такой вариант несправедливым.

Труженица тыла Марфуга Гадиева.

© facebook

Руководство района оправдывается, что сейчас норма о предоставлении равнозначных по площади квартир отменена. «Переселяемым из аварийного жилья предоставляется равноценное жилье — рубль в рубль», — утверждают чиновники, отмечая, что на улицу они никого никогда не выселяли и выселять не собираются.

Возмущенные граждане составили в защиту Марфуги Гадиевой петицию. Документ подписали более 189 тысяч человек.

После этого официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова рассказала о появлении некоего анонимного благотворителя, который готов оплатить для 92-летней Гадиевой ипотеку.

Там два варианта: либо соципотека, либо соцнайм. Что из этого она выберет, в той части ей готов помочь благотворитель, — пояснила Галимова.

Дания Перминова опровергла сообщение чиновницы, назвав его «туфтой и фейком». Никакой благодетель, по словам женщины, к ней не обращался.

«А если он и проявится, пусть просто знает: хочется ему быть нашей „крышей“, пусть будет ей в прямом смысле — поменяет нам крышу в доме, это единственное, с чем есть проблемы. Все остальные коммуникации в полном порядке», — цитирует издание PROKAZAN слова Дании Перминовой.

Пластмассовые яйца из Китая

А в Казахстане меж тем говорят о поставке пластмассовых куриных яиц из Китая в город Усть-Каменогорск, расположенный на востоке страны.

«Сегодня на работе показали пластмассовые яйца из Китая. Теперь и до Казахстана дошло. Они как ваньки-встаньки на столе пляшут. Специально расколупали, а внутри гель. Яйцо с печатью. Когда сваришь, белеют. Смотрите, аккуратно покупайте», — утверждает автор instagram-аккаунта «Объединение Семейских Автолюбителей».

Главный санврач Казахстана Жандарбек Бекшин назвал размещенное в соцсетях видео 100-процентным фейком.

«Мы доказательно провели в Усть-Каменогорске проверки, нигде пластмассовые яйца не нашли, никто нам их не представил, никто не мог найти человека, который выложил ролик», — сказал Бекшин.

Директор предприятия «Иссык-Кульская птицефабрика» Сталбек Мамбеталиев добавил, что яйца, показанные на видео, стали упругими, как пластмасса, потому что при перевозке подверглись сильному переохлаждению.

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