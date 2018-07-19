Facebook банит россиян за поздравления с Днем защитника Отечества

Администрация Facebook забанила поздравление пользователя Сергея Колясникова с Днем защитника Отечества. По мнению представителей компании, слова господина Колясникова о любви к Отчизне и армии оскорбляют других интернет-пользователей.

«Если еще и оставалось какое-то дно, не пробитое этой соцсетью, то сегодня все получилось. Это не случайность и не массовые обращения — я отправил жалобу и бан подтвердили. Думаю они боятся не стихов о защите Родины, не слов поздравления для воинов и даже не фотографий. Они очень боятся, когда всё это собрано воедино», — прокомментировал ситуацию Колясников.

Ранее власти Химок обвинили Facebook в удалении комментариев с критикой в адрес мэра.