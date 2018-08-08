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Минфин выручил 3,5 млн долларов от продажи алмазов из Госфонда

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Александр Рюмин/ТАСС

Министерству финансов РФ удалось продать на открытом аукционе необработанные алмазы массой до 10,8 карата на общую сумму 3,5 млн долларов.

Всего были выставлены 197 лотов общей массой 406,8 карата на сумму 26,53 млн долларов. Из них были реализованы 23 лота.

Аукцион проводился 20 февраля для участников внутреннего рынка, приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее Минфин сообщил продаже алмазов почти на 6,9 млн долларов на аукционе, который прошел 19 февраля.

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