Новые снимки с Марса подтвердили наличие рек на планете
- 22 февраля 2019, 18:42
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Новые спутниковые снимки, полученные орбитальным аппаратом Mars Express, доказали, что Марс когда-то был полон воды.
Снимок показал следы, оставленные, возможно, сетью рек, которые присутствовали на Красной планете в далеком прошлом.
Ученые и астрономы считают, что около четырех миллиардов лет назад на Марсе было множество водоемов, о чем свидетельствуют следы от древних береговых линий, озер, рек.
Новые фото лишь подтвердили догадки ученых.
Сообщается, что на снимках показан южный горный регион Марса, покрытый кратерами и богатый следами от возможных водных потоков, протекавших в данном регионе в древности.
Топографическое изображение (ниже) показывает, как вода, возможно, текла вниз с севера на юг (справа налево).
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