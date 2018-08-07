Новые снимки с Марса подтвердили наличие рек на планете

Новые спутниковые снимки, полученные орбитальным аппаратом Mars Express, доказали, что Марс когда-то был полон воды.

Снимок показал следы, оставленные, возможно, сетью рек, которые присутствовали на Красной планете в далеком прошлом.

Ученые и астрономы считают, что около четырех миллиардов лет назад на Марсе было множество водоемов, о чем свидетельствуют следы от древних береговых линий, озер, рек.

Новые фото лишь подтвердили догадки ученых.

Сообщается, что на снимках показан южный горный регион Марса, покрытый кратерами и богатый следами от возможных водных потоков, протекавших в данном регионе в древности.

Топографическое изображение (ниже) показывает, как вода, возможно, текла вниз с севера на юг (справа налево).