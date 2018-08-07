найти ×
   
  • USD -0.03
    65.51
  • EUR +0.04
    74.33
СохранитьСохранено0
×

002035

Новые снимки с Марса подтвердили наличие рек на планете

Small 8c0837760a
  • 22 февраля 2019, 18:42
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Новые спутниковые снимки, полученные орбитальным аппаратом Mars Express, доказали, что Марс когда-то был полон воды.

Снимок показал следы, оставленные, возможно, сетью рек, которые присутствовали на Красной планете в далеком прошлом.

Ученые и астрономы считают, что около четырех миллиардов лет назад на Марсе было множество водоемов, о чем свидетельствуют следы от древних береговых линий, озер, рек.

Новые фото лишь подтвердили догадки ученых.

Сообщается, что на снимках показан южный горный регион Марса, покрытый кратерами и богатый следами от возможных водных потоков, протекавших в данном регионе в древности. 

Топографическое изображение (ниже) показывает, как вода, возможно, текла вниз с севера на юг (справа налево).

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
7030961читать позжечитаю позже
Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
805371читать позжечитаю позже

главное


Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?

Узнайте, какое впечатление вы производите.

2043619читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас07 августа 2018

Не верьте глазам своим.

12055118читать позжечитаю позже