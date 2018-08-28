Художник нарисовал горькую правду о нашем мире

Немецкий художник и любитель природы Штеффен Крафт (Steffen Kraft) прославился в Сети своими беспощадными иллюстрациями, которые создаёт под псевдонимом ICONEO. В своих работах иллюстратор поднимает экологические и социальные проблемы нашего общества и стремиться мотивировать людей быть более осознанными и относиться друг к другу дружелюбнее. Глобальное потепление, интернет-зависимость, жестокое обращение с животными, чрезмерное потребление — картины Штеффена показывают горькую правду о нашем мире.

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