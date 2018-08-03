Социальная реклама с животными в БДСМ-нарядах шокировала общество

Создатели социальной рекламы уверены, что любые средства оправдывают цель, а зоозащитники известны всему миру своими провокационными акциями, привлекающими внимание. Швейцарское рекламное агентство Ruf Lanz по заказу фонда Tier im Recht («Животное вправе») создало шокирующую рекламу, призванную защитить животных от жестокого обращения. На четырёх изображениях можно увидеть кота, собаку и попугая, наряженных в БДСМ-одежду и снятых на розовом фоне. Слоган на плакатах гласит: «Ни одно животное не получает удовольствия от страданий».

Цель нашей рекламной кампании — напомнить, что животные, в отличие от людей, не могут дать согласие на насильственные действия и жестокое обращение и у них определенно нет стоп-слова. Мы — те, кто может и должен высказаться за них! — объяснили свою идею авторы.

Зоозащитники фонда говорят, что на создание такой рекламы их сподвигли систематические нарушения прав животных в Швейцарии:

По сей день животные в Швейцарии не получают правовой защиты, которую они заслуживают, и в результате бесчисленное количество животных живет в невыносимых условиях, и никто не несёт за это наказания.

Мы выступаем за надёжную правовую защиту животных с 1996 года. Нашей целью является постоянное улучшение отношений между человеком и животными в юридическом, этическом и социальном смысле, как на национальном, так и на международном уровне.

Этой кампанией мы хотим повысить осведомлённость граждан, затронуть важные и деликатные темы и вдохновить на перемены в обществе. Чем больше тревожит и провоцирует реклама, тем больше внимания она может привлечь.

Создатели также отметили, что животные на плакатах были созданы на компьютере и ни одно живое существо при этом не пострадало.

Однако провокационная реклама вызвала неоднозначную реакцию интернет-сообщества:

Нет никакой необходимости сексуализировать животных, чтобы предотвратить жестокое обращение с ними.

Это похоже на то, что у автора рекламы есть действительно странный фетиш и он одел животных в БДСМ-стиле, прикрываясь девизом „Повышение осведомлённости“.

Эта корова выглядит так, как будто ей это действительно нравится: «Свяжи меня и заставь сказать „Му!“»

Особенно скандальная реклама задела приверженцев БДСМ-течения, и они не преминули высказаться:

Как участник местного БДСМ-сообщества, я не думаю, что это смешно. БДСМ всегда безопасен, вменяем и согласован. Жестокость, насилие и надругательства не относятся к БДСМ. Подобные кампании могут быть вредными для нашей культуры, потому что слишком много людей уже думают, что сексуальное насилие и БДСМ — это одно и то же.

Я думаю, что это оскорбительно для людей, которые являются частью сообщества БДСМ. Эта кампания позорит то, что нравится делать взрослым людям по обоюдному согласию.

Это не умно. Демонизация БДСМ не принесёт успеха в борьбе против жестокого обращения с животными. А также может способствовать желанию людей с фетишами действительно одеть своих домашних животных так, как в этой рекламе. Нехорошая кампания.

Ранее рекламное агентство Ruf Lanz выпускало не менее провокационную рекламу под названиями «Животные как мусор», «Судьи животных» и «За решёткой».

А вы что думаете о такой социальной рекламе? Имеет она право на существование?