Тест: Знаете ли военную форму разных стран?
- 22 февраля 2019, 13:05
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Практически в каждой стране есть армия, и ее солдаты одеты в особую, уникальную форму. И если российских военных вы, скорее всего, узнаете за версту, то сможете ли вы угадать, как выглядят военнослужащие других государств? Пройдите наш увлекательный тест, приуроченный к 23 февраля, чтобы узнать, как одеваются солдаты в разных уголках нашей планеты.
Напишите свой результат в комментариях, а тестом поделитесь с друзьями — защитниками Отечества!
Войти через социальные сети: