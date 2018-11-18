Тест: Знаете ли военную форму разных стран?

Практически в каждой стране есть армия, и ее солдаты одеты в особую, уникальную форму. И если российских военных вы, скорее всего, узнаете за версту, то сможете ли вы угадать, как выглядят военнослужащие других государств? Пройдите наш увлекательный тест, приуроченный к 23 февраля, чтобы узнать, как одеваются солдаты в разных уголках нашей планеты.

Напишите свой результат в комментариях, а тестом поделитесь с друзьями — защитниками Отечества!

