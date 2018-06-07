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Трамп оставил в Сирии 200 «миротворцев»

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© Hussein Malla/ AP/TASS

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила о решении президента США Дональда Трампа временно оставить в Сирии миротворческую группу в составе порядка 200 человек, несмотря на данное ранее обещание о полном выводе войск.

«Небольшая группа миротворцев в составе порядка 200 человек останется в Сирии на некоторое время», — приводит слова Сандер CBS.

Сроки вывода американских войск из Сирии «остаются неясными», хотя ранее СМИ сообщали, что американские солдаты покинут арабскую республику в апреле.

О том что США приступили к полному выводу войск из Сирии, стало известно 19 декабря 2018 года. Из-за несогласия с этим решением президента Дональда Трампа в отставку подал глава Пентагона генерал Джеймс Мэттис. Помимо Мэттиса, выводом американских войск из Сирии оказались недовольны чуть ли не все поголовно союзники Вашингтона.

Уже 11 января Госсекретарь Майк Помпео объявил, что Силы международной коалиции во главе с США продолжат наносить авиаудары по территории Сирии даже после вывода войск в связи с «победой над террористами». 

Тем не менее, позиция американского дипломатического ведомства в отношении Сирии была серьезно скорректирована: специальный представитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри 17 февраля заявил, что Вашингтон более не намерен добиваться отставки президента Башара Асада и «призывает к значительным изменениям в поведении режима».

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