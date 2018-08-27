В Москве автомобиль столкнулся с двумя трамваями
- 21 февраля 2019, 22:01
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
У дома № 18 на Соболевском проезде в Москве произошло ДТП с участием легкового автомобиля и двух трамваев.
Как сообщили в столичном ГИБДД, машина врезалась в трамвай, после чего с ней столкнулся другой трамвай, следовавший по соседнему пути.
«В результате столкновения в одном из трамваев упала пассажирка и получила травмы», — приводит сообщение РИА Новости.
Уточняется, что никто из находившихся в автомобиле не пострадал.
В настоящее время движение трамваев на линии приостановлено. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства аварии.
Войти через социальные сети: