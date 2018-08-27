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В Москве автомобиль столкнулся с двумя трамваями

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

У дома № 18 на Соболевском проезде в Москве произошло ДТП с участием легкового автомобиля и двух трамваев.

Как сообщили в столичном ГИБДД, машина врезалась в трамвай, после чего с ней столкнулся другой трамвай, следовавший по соседнему пути.

«В результате столкновения в одном из трамваев упала пассажирка и получила травмы», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что никто из находившихся в автомобиле не пострадал.

В настоящее время движение трамваев на линии приостановлено. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства аварии.

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