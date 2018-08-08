Минкульт решил провести аудиторскую проверку кинофестивалей

Министерство культуры РФ намерено организовать аудит российских кинофестивалей, на которые выделяются бюджетные средства, заявил замминистра Павел Степанов.

По его словам, фестивалей очень много, государство поддерживает десятки.

«Здесь нужен определенный аудит, нужно понять, какие из этих фестивалей достигают своих целей», — цитирует Степанова «Интерфакс».

Он также допустил, что некоторые из них, возможно, не выполняют свои функции.

Замминистра напомнил, что любой кинофестиваль направлен на привлечение дополнительного внимания зрителей, а не на проведение «междусобойчика из года в год».

Степанов отметил важность того, чтобы ширилась зрительская аудитория и популяризировались фестивальные проекты.

«Важно, чтобы каждый фестиваль имел свой акцент, нашел свою аудиторию», — приводит его слова агентство.

Ранее Минкульт предложил избавляться от невостребованных артистов.