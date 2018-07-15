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Сотрудник самарского космического предприятия покончил с собой

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© Максим Григорьев/ТАСС

Управление Следственного комитета по Самарской области выясняет подробности гибели 28-летнего сотрудника ракетно-космического центра «Прогресс». Тело молодого специалиста было обнаружено на территории предприятия с признаками самоубийства, пишет издание kp.ru.

18 февраля около 18:00 по московскому времени было обнаружено тело рабочего с признаками суицида в тамбуре на территории завода „Прогресс“, в настоящее время идет доследственная проверка, — сообщили в пресс-службе космического предприятия.

На данный момент точные мотивы поступка погибшего не известны.

Специалисты Государственной инспекции труда по Самарской области также пока не комментируют произошедшее, передает ТАСС.

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