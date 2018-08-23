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McDonalds отказался от рекламы на YouTube из-за роликов для педофилов

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Пищевые корпорации Nestle и Dr. August Oetker, а также телекомпания Walt Disney и сеть ресторанов McDonalds решили отказаться от рекламы на YouTube из-за размещенных на сервере детских видео, являющихся, по их мнению, непристойными. Об этом сообщает журнал Esquire со ссылкой на Bloomberg и The Wall Street Journal.

Первым в распространении роликов для педофилов YouTube обвинил блогер Мэтт Уотсон. Он разместил в Сети пост, в котором рассказал о работе алгоритма сервера, позволяющим довольно легко находить видео с несовершеннолетними, занимающихся, к примеру, гимнастикой. По убеждению Мэтта, эти ролики безобидны только на первый взгляд. В комментариях под данными видео, заверяет нас Уотсон, можно найти целую гору безнравственных высказываний педофилов, которые вдобавок ко всему отмечают временные метки моментов, когда ребенок находится в максимально незащищенной позиции.

Одновременно, говорит блогер, педофилы обмениваются ссылками на детское порно. А еще, утверждает господин Уотсон, если пользователь хоть раз посмотрел такое видео, то дальше алгоритм YouTube станет настойчиво рекомендовать подобные ролики. «Видео с детьми заполнит всю боковую панель, где размещаются рекомендованные к просмотру ролики», — сокрушается Мэтт.

В YouTube заявили, что уже принимают определенные меры. В частности, они удалили соответствующие аккаунты и каналы, а также сообщили о незаконной деятельности властям и отключили нарушающий правила комментарии.

Рекламный бюджет, потраченный на демонстрацию рекламы под видео с детьми, за 60 дней составил восемь тысяч долларов, — сообщили в YouTube. — Компания намерена возместить деньги рекламодателям.

Видео с детской гимнастикой — не первый скандал, разгоревшийся вокруг YouTube. В 2017 году телеканал BBC рассказал о том, как под видом мультфильмов детям в рекомендациях выпадал контент взрослого содержания, после чего от рекламы на сервере отказались компании HP, Deutsche Bank, Mars, Adidas и многие другие.

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