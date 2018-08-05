Мама-фотограф запечатлела 12 месяцев жизни ребёнка с помощью пиццы

Фотограф Дани Ли (Dani Leigh) из города Мэриленд, округ Колумбия в Северной Вирджиниии придумала весёлый способ запечатлеть взросление её новорожденной дочери Лоренцо (Lorenzo) в течение первого года жизни и сделала это с помощью кусочков пиццы.

«Обдумывая разные идеи для фотосессии, я решила, что хорошо будет сделать что-то итальянское, как оду имени моей счастливой и энергичной дочери. И мне пришла в голову идея использовать пиццу. Так, помимо забавных фотографий, мы получили ещё и ежемесячный ужин», — объяснила свою задумку креативная мама.

Я думаю, что самое большое впечатление этого года для меня — это то, как быстро он пролетел. Родители более взрослых детей, встречая нашу семью в самолёте или в очереди продуктового магазина или в кафе, когда мои дети сходили с ума, — говорили мне с мужем, что это время пройдёт так быстро, что мы не успеем моргнуть и советовали наслаждаться каждым днём. Это оказалось правдой. Дни с детьми бывают бесконечно длинными, но вот в мгновение ока моему второму ребёнку исполнился год — улыбается Дани Ли и советует всем родителям успеть запечатлеть взросление своих детей.

Мама-фотограф отметила, что этот фотопроект также позволил её семье расширить свои вкусовые пристрастия: «Сначала мы покупали пиццу, которую хотел наш трёхлетний сын Чарли. А потом обнаружили, что пицца с курицей-барбекю и пицца с креветками тоже весьма неплохи».

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц

11 месяц

12 месяц

«Если вы собираетесь последовать нашему примеру и использовать пиццу для своих ежемесячных фотографий, инвестируйте в хороший нож для пиццы, потому что ни в одной пиццерий вам не будут разрезать пиццу на 12 частей! А самое главное, инвестируйте в семейную фотографию, потому что достаточно скоро все ваши дети станут больше, чем коробка для пиццы», — сказала американка по окончании фотопроекта.



Как вам нравится такая идея для детской фотосессии?