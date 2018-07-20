В центре Москвы перевернулся автокран
- 21 февраля 2019, 17:07
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
В четверг днем на Страстном бульваре в районе кинотеатра «Россия» произошла необычная авария. В самом центре столицы перевернулся выпустивший стрелу автокран.
По свидетельствам случайных очевидцев происшествия, специальная техника находилась на тротуаре в районе дома номер 4 по Страстному бульвару.
В результате падения, кран повредил два находившихся поблизости автомобиля, передает РЕН ТВ.
Тем временем, пользователи социальных сетей уже публикуют первые фотографии с места ЧП. На них видно, что высотная стрела спецавтомобиля перегородила движение по прилегающей проезжей части.
На данный момент перекрыто автомобильное движение между Большой и Малой Дмитровками. На месте происшествия работают оперативные службы.
В прошлом месяце «Ридус» писал о другом необычном инциденте, произошедшем в подмосковном городе Одинцово. Там автомобиль выпал с третьего этажа парковки торгового центра.
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