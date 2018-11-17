Израиль прорекламировал ПВО роликом об уничтожении российских вертолетов
- 21 февраля 2019, 12:24
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На выставке Aero India 2019 израильская компания Israel Aerospace Industrie прорекламировала свою противовоздушную оборонную систему MRSAM видеороликом, в котором демонстрируется поражение российских вертолетов Ка-50 «Черная акула».
На кадрах показано, как израильский комплекс проводит пуски ракет по двум вертолетам и уничтожает их.
Серийное производство вертолетов Ка-50 прекращено в 2009 году, напоминает РИА Новости. В настоящее время эти воздушные машины не эксплуатируются.
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