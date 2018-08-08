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Россиян могут заставить объяснять происхождение денег, вывозимых из ЕАЭС

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© Ведомости/ТАСС

Федеральная таможенная служба (ФТС) изучает возможность введения правила, обязывающего россиян объяснять происхождение вывозимых с территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) денежных средств. В нынешнем виде предполагаемая мера может коснуться сумм, превышающих порог в 100 тысяч долларов США, передает «Интерфакс».

ФТС совместно с другими заинтересованными ведомствами принимает участие в обсуждении проекта решения Евразийской экономической комиссии об установлении случаев представления документов, подтверждающих происхождение наличных денежных средств и денежных инструментов, — сообщил знакомый с ситуацией источник агенства.

Отмечается, что параллельно с ФТС изучением данного вопроса занимаются и в Министерстве финансов РФ.

Как уточнил другой собеседник «Интерфакса», ранее в ведомстве уже рассматривали возможность установления более высокого порога, однако впоследствии он не был поддержан Евразийской экономической комиссией.

Всего, по сведениям источника, за 2018 год в России зарегистрировали около 22 тысяч деклараций на вывоз денежных сумм в диапазоне от 10 до 100 тысяч долларов, 800 раз декларировались накопления в размере от 500 тысяч до миллиона долларов.

Еще примерно в 600 случаях россияне вывозили суммы, превышающие порог в миллион единиц американской национальной валюты.

Напомним, полномочия по определению максимального объема денежных средств, допустимого к вывозу без предоставления документов об их происхождении, в соответствии с таможенным кодексом ЕАЭС, принадлежат Евразийской экономической комиссии.

В состав ЕАЭС, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Киргизия, Молдавия и Казахстан.

Как сообщалось ранее, в ноябре прошлого года совет Евразийской экономической комиссии установил пошлину на ввоз товаров личного пользования, стоимость которых превышает 500 долларов.

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