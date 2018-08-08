Хабиб Нурмагомедов вызвал на поединок легенду ММА Жоржа Сен-Пьера

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов вызвал на поединок 37-летнего канадца Жоржа Сен-Пьера — бывшего двукратного чемпиона UFC в полусреднем весе, который общепризнанно считается одним из лучших бойцов ММА в мире.

«Давай сделаем это в ноябре. После этого боя ты сможешь завершить карьеру. Я вырос на твоих боях и не испытываю к тебе ничего, кроме уважения, верю, что смог тебе это показать, когда ты был в Москве, — написал Хабиб в Инстаграме.

«Но для меня было бы честью разделить октагон с одним из величайших бойцов всех времен. Давай сделаем это в 155 фунтах, либо же я могу дать тебе пять фунтов, поскольку ты никогда не дрался в 155. Выбор за тобой — 155 или 160; Монреаль, Нью-Йорк, Москва или Абу-Даби. Назови место, мой друг», — добавил Нурмагомедов.

Жорж Сен-Пьер за свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах одержал 26 побед в 28 боях, и ранее выражал желание встретиться в октагоне с Нурмагомедовым.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов прославился на весь мир после того, как одержал победу над ирландским бойцом Конором Макгрегором, завоевав титул абсолютного чемпиона UFC в легком весе, однако встреча завершилась грандиозным скандалом. Из-за многочисленных оскорблений от Макгрегора и его команды Нурмагомедов не сумел совладать с эмоциями, выпрыгнул в зрительный зал и принялся бить спарринг-партнера соперника Диллона Дэвиса. После этого завязалась массовая драка, которую организаторам турнира и полиции с трудом удалось остановить.

Несмотря на скандал, число фанатов Нурмагомедова резко выросло: всего за несколько дней после боя на его Instagram подписались миллионы людей. Президент России Владимир Путин лично поздравил бойца с победой, а глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил звание «Почетный гражданин Грозного». В итоге Нурмагомедов был оштрафован и дисквалифицирован на 9 месяцев, и пока не может проводить официальные бои под эгидой UFC, поэтому возможная встреча с Сен-Пьером и намечена на осень текущего года.