Созданы самые большие джинсы в мире размером с 22-этажный дом
- 20 февраля 2019, 21:25
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Крупнейшую в мире пару джинсов создали в парижской сети универмагов Peru. Чтобы сделать гигантские штаны из денима компания объединилась с брендом Kansas. Брюки длиной 65,5 метров, шириной 42,7 метра и весом в 5,4 тонн собирали 50 человек в течение шести месяцев.
Джинсы размером с 22-этажный дом попали в Книгу рекордов Гиннесса, как самые большие в мире. Представители торговой сети отметили, что через некоторое время гигантские джинсы начнут превращать в 10 тысяч многоразовых сумок, которые будут продаваться в магазинах Парижа, чтобы способствовать сокращению использования пластика.
Ранее «Ридус» рассказывал о создании джинсов с разными штанинами — очень широкой и очень узкой. Новинка весьма обескуражила модников.
Ранее интернет-пользователей шокировали экстремально дырявые джинсы, которые оголяют вообще всё и едва держатся на узких полосках денима.
А также в Сети смеялись над джинсами с искусственной грязью за 400 баксов.
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