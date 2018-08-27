Созданы самые большие джинсы в мире размером с 22-этажный дом

Крупнейшую в мире пару джинсов создали в парижской сети универмагов Peru. Чтобы сделать гигантские штаны из денима компания объединилась с брендом Kansas. Брюки длиной 65,5 метров, шириной 42,7 метра и весом в 5,4 тонн собирали 50 человек в течение шести месяцев.

Джинсы размером с 22-этажный дом попали в Книгу рекордов Гиннесса, как самые большие в мире. Представители торговой сети отметили, что через некоторое время гигантские джинсы начнут превращать в 10 тысяч многоразовых сумок, которые будут продаваться в магазинах Парижа, чтобы способствовать сокращению использования пластика.

Ранее «Ридус» рассказывал о создании джинсов с разными штанинами — очень широкой и очень узкой. Новинка весьма обескуражила модников.

Ранее интернет-пользователей шокировали экстремально дырявые джинсы, которые оголяют вообще всё и едва держатся на узких полосках денима.

А также в Сети смеялись над джинсами с искусственной грязью за 400 баксов.