СМИ: страны ЕС создали «прообраз европейской армии»

Совместными усилиями вооруженных сил Нидерландов и Германии в немецком Лохайде создан первый в Европе «двойной батальон».

Этот голландско-немецкий танковый батальон — важный шаг на пути углубления европейского военного сотрудничества, говорится в статье The New York Times под названием «Европейская армия? Немцы и голландцы делают маленький шаг к этому».

Танковый батальон № 414, являющийся «прообразом европейской армии», дислоцируется на военной базе в Лохайде, которая была построена еще нацистами в 30-х годах, а потом использовалась союзными войсками в период холодной войны.

На вооружении батальона находятся 24 танка «Леопард», а к концу года будут поставлены еще 20 танков, пишет газета.

Отмечается, что танки немецкого производства, а система радиосвязи голландская. Каждый четвертый военнослужащий — голландец.

Особо подчеркивается, что батальон призван защищать не немецкие или голландские ценности, а общеевропейские.

Издание обращает внимание на острую необходимость подобного военного формирования, поскольку немецкая армия малочисленна, а у Нидерландов вообще нет танковой программы.

Об общности личного состава подразделения свидетельствует тот факт, что все военнослужащие батальона № 414 обязаны разговаривать только на английском языке. При этом во время переклички в ответ на реплику командира «Мы сражаемся…» немецкие солдаты кричат: «За Германию!», а голландские — «За Нидерланды!». Пока еще не пришло время кричать «За Европу!», подмечает газета.

В начале ноября 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа нуждается в независимой от США «общеевропейской армии».

В Еврокомиссии сочли эту идею преждевременной.