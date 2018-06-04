Москвичка предстанет перед судом за попытку продать поддельные картины

В Хамовнический районный суд Москвы направлено уголовное дело о мошенничестве с продажей картин на сумму около 68 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, жительница Москвы предложила своей знакомой приобрести у нее картины, якобы выполненные знаменитыми художниками XIX—XX вв. еков. В их числе она назвала полотна Сезанна, Коро, Гогена, Писсарро и Ренуара.

«Введенная в заблуждение относительно реальной стоимости полотен и принадлежности их кисти известных мастеров потерпевшая согласилась на покупку», — рассказала РИА Новости Волк.

Обвиняемой по статье «Мошенничество» избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В апреле 2012 года московская полиция пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся мошенничеством в сфере оборота культурных ценностей. При попытке продажи 141 поддельного полотна русских художников первой половины ХХ века за 2,5 миллиона рублей задержали художника 1952 года рождения из Смоленской области и его 30-летнюю дочь.