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Мама близнецов превращает время их сна в захватывающие приключения

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  • 20 февраля 2019, 17:08
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В социальных сетях тысячи интересных страниц, которые не перестают нас удивлять, забавлять и вдохновлять. Одну из таких ведёт японская мама-фотограф двух четырёхлетних близнецов. Она из подручных средств создаёт фантазийные картины с участием своих детей, пока они спят. Так спокойное время сна, а иногда и бодрствования превращается в захватывающие приключения. За творчеством креативной мамы следит уже почти 20 тысяч человек.

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