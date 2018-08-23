Мама близнецов превращает время их сна в захватывающие приключения
- 20 февраля 2019, 17:08
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В социальных сетях тысячи интересных страниц, которые не перестают нас удивлять, забавлять и вдохновлять. Одну из таких ведёт японская мама-фотограф двух четырёхлетних близнецов. Она из подручных средств создаёт фантазийные картины с участием своих детей, пока они спят. Так спокойное время сна, а иногда и бодрствования превращается в захватывающие приключения. За творчеством креативной мамы следит уже почти 20 тысяч человек.
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