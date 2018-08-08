Норвежская компания Eelume spinoff приступила к испытаниям подводного робота-змеи Eelume EELY500.

О роботе стало известно несколько лет назад, когда компания представила прототип устройства, похожего на угря. Специалисты рассказали, что робот предназначен для проведения подводных технических работ на глубине до 360 метров.

В основе конструкции робота лежит сегментированный корпус, который помогает роботу легко перемещаться под водой. Для ориентирования на глубине у робота есть мощный прожектор и несколько сенсорных камер.

«Морской змей» может работать дистанционно на довольно-таки больших расстояниях. Управляющий устройством может находиться на суше или корабле. Также робот способен работать в автономном режиме и самостоятельно ориентироваться в воде.

На борту робота есть несколько инструментов, которые помогут ему проводить подводные исследования. По задумке разработчиков, роботов будут запускать с подводных лодок для поисковых работ, а также для научных исследований или ремонта судна.

Также у Eelume есть рука-манипулятор, с помощью которой аппарат может хватать объекты и выполнять несложные задания, например поворачивать клапаны.

Испытания робота прошли во фьорде Тронхейма в Норвегии. В ходе тестирования Eelume управлял оператор — робот погрузился на глубину 310 метров и выполнил ряд задач.