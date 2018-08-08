На видео показали робота — «морского змея»
- 20 февраля 2019, 16:02
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Норвежская компания Eelume spinoff приступила к испытаниям подводного робота-змеи Eelume EELY500.
О роботе стало известно несколько лет назад, когда компания представила прототип устройства, похожего на угря. Специалисты рассказали, что робот предназначен для проведения подводных технических работ на глубине до 360 метров.
В основе конструкции робота лежит сегментированный корпус, который помогает роботу легко перемещаться под водой. Для ориентирования на глубине у робота есть мощный прожектор и несколько сенсорных камер.
«Морской змей» может работать дистанционно на довольно-таки больших расстояниях. Управляющий устройством может находиться на суше или корабле. Также робот способен работать в автономном режиме и самостоятельно ориентироваться в воде.
На борту робота есть несколько инструментов, которые помогут ему проводить подводные исследования. По задумке разработчиков, роботов будут запускать с подводных лодок для поисковых работ, а также для научных исследований или ремонта судна.
Также у Eelume есть рука-манипулятор, с помощью которой аппарат может хватать объекты и выполнять несложные задания, например поворачивать клапаны.
Испытания робота прошли во фьорде Тронхейма в Норвегии. В ходе тестирования Eelume управлял оператор — робот погрузился на глубину 310 метров и выполнил ряд задач.
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