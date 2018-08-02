Дмитрий Гордон заявил о связях Владимира Жириновского с КГБ

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон назвал Владимира Жириновского в числе возможных агентов КГБ СССР. Такое заявление он сделал в беседе с Юрием Дудем, опубликованной в YouTube накануне.

Генерал КГБ Калугин, у которого я брал интервью в Нью-Йорке, отказался называть мне имена агентов КГБ, кроме разве что нескольких. Он назвал фамилию Владимира Вольфовича Жириновского и нескольких патриархов РПЦ, — заявил гость канала «вДудь».

Как сообщает издание «СНЕГ.TV», в пресс-службе Владимира Жириновского еще не знакомы с заявлением украинского журналиста.



Примечательно, что накануне лидер ЛДПР подал в суд на бывшего руководителя московского офиса Financial Times Чарльза Кловера, который в своей книге «Черный ветер, белый снег. Новый рассвет национальной идеи» также упомянул Жириновского в контексте связей с КГБ.

Депутат потребовал опубликовать опровержение представленной в издании информации, оценив нанесенный ему ущерб в один миллион рублей.

Судебное разбирательство по иску политика назначено на 26 марта.

Как сообщалось ранее, осенью прошлого года Шевченковский районный суд Киева принял к рассмотрению обвинительный акт против Владимира Жириновского. Напомним, на Украине лидера ЛДПР подозревают в финансировании терроризма.