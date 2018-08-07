Пуск новой ракеты «Союз-5» перенесли на год

Генеральный директор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов заявил, что первый полет новой российской ракеты среднего класса «Союз-5» произойдет годом позже, чем предполагалось ранее.

«Ожидается, что корабль [„Федерация“] будет готов к тестовой кампании новой ракеты „Союз-5“, летные испытания которой намечены на 2023 год», — отметил Лоскутов в беседе с порталом Geospatial World.

О причинах переноса гендиректор не сообщил.

АО «Главкосмос» — дочерняя компания Роскосмоса по продвижению на мировом рынке.

Ранее сообщалось, что ракета «Союз-5» будет отправлена с кораблем «Федерация» в 2022 году, а в 2023-м состоится еще один беспилотный полет, но уже со стыковкой в автоматическом режиме с Международной космической станцией.

Согласно планам, в 2024 году новый корабль с помощью новой ракеты должен будет доставить на МКС экипаж.

Несколько дней назад появилась информация, что нынешний начальник космодрома Байконур Евгений Раковский станет руководителем программы по запускам ракет «Союз-5».

В первой декаде февраля гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о завершении сборки первого двигателя РД-171МВ для новейшей ракеты среднего класса «Союз-5» «Иртыш».